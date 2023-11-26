Fettuccine Alfredo nasıl yapılır?
Malzemeler
250 gram kültür mantarı
yarım tavuk göğsü
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 kutu krema
Fettuccine makarna
Tuz
Karabiber
Fesleğen veya kekik
Hazırlanışı
İnce doğranmış mantarlar ve dövdüğümüz sarımsakları 2 yemek kaşığı sıvı yağla kavuruyoruz.
Suyu çıkınca minik minik doğranmış tavuk göğsünü ekliyoruz. Tuz, karabiber fesleğen serpiyoruz.
Tamamen pişince kremayı ekleyip, iki dakika kısık ateşte tutup, altını kapatıyoruz.
Diğer tarafta makarnamızı bol suda 10 dakika haşlayıp, süzüyoruz.
Sosumuzu ekleyip, iyice karıştırıyoruz ve makarnamız hazır.