Feyyaz Uçar'dan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Uçar'ın açıklamaları şöyle:

"Hafızam beni yanıltmıyorsa 2013-2014 sezonundan sonra ilk kez 3 maçta 9 puanla başladık. Bu bizim için güzel bir gelişme. Sıkıntılı geçirdiğimiz ama buna rağmen kupa kazandığımız bir sezondan sonra yeni sezona kupayla başlamak ve 3'te 3 yapmak önemliydi. Hücum oyuncularımız, bugün daha net vuruşlar yapabilseydi istediğimiz skoru daha önce alabilirdik. Rakibimiz atak yapamadı ve skoru bulamadı. Defansif olarak her geçe gün daha iyiye gidiyoruz. Gol yemeden maçı net bir skorla 2-0 kazanmamız beni çok sevindirdi.

Rafa Silva'nın Gedson Fernandes'e dokunuşu var. Rafa Silva, geçmişte Gedson'un profesyonel takıma alınmasıyla ilgili tavsiyede bulunmuştu. Aynı dili konuşan ve birbirini seven iki insan. Gedson, şu anda idmanlarda ve maçlarda neşeli. Geçen sezon morali biraz bozuktu. Kendisi çok duygusal. Bu sezon mutlu olduğu her halinden belli. Bu duruma Rafa Silva'nın da katkısı var.

Doğal olarak yeni arkadaşlar görev alacak ama hep yeni hakemlerin bizim maçta görev almasını anlamıyorum. Penaltımız çok netti. Nasıl direkt penaltıyı vermedi anlamadım. VAR'ı bekliyorlarsa durum vahim. Hakemlerimize biraz daha öz güven aşılamak lazım.

Bir kanat oyuncusunun transferiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Benim isim vermem doğru değil. Bu işle sorumlu olan arkadaşlarımız var. Bunun çalışmaları devam ediyor. Bugünkü maçta, 5-4-1 oynayan rakibe karşı bireysel yeteneklerde eksik kaldık. Hala fırsat veremediğimiz oyuncular var. Fatih Karagümrük'ten aldığımız Can Keleş de bu oyunculardan biri."