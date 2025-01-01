Feyyaz Uçar'dan yeni başkan Serdal Adalı'ya tebrik mesajı: Beşiktaş'ın yanındayım

Uçar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Serdal Adalı’yı tebrik etti.

Uçar, "Bu sonucun camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Ayrıca zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel’e de teşekkür ederim. Beşiktaş, birlik ve beraberlik içinde en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir, ancak Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu kalacaktır. Her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ın yanındayım. Yeni yılınızı kutlar, 2025’in sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

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