Feyyaz'ın Süleyman Seba'ya yazdığı mektup ortaya çıktı. Dinleyenler ağladı

Beşiktaş'ın efsane Başkanı Süleyman Seba'nın 9. ölüm yıldönümünde Feyyaz Uçar'ın onursal başkana yazdığı mektubu okuyanlar göyaşlarına hakim olamadı.

Feyyaz'ın Süleyman Seba'ya yazdığı mektup ortaya çıktı. Dinleyenler ağladı

Editör: Ufuk Cingöz

Türk Spor tarihinin en sevilen başkanlarından Süleyman Seba dün 9. ölüm yıldönümünde anıldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş ve TFF başta olmak üzere birçok kulüp Süleyman Seba'nın 9. ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajları yayımladı.

Beşiktaş'ın efsane başkanlarından Süleyman Seba'ya, Siyah-Beyazlıların eski yıldız futbolcularından Feyyaz Uçar yazdığı duygu yüklü mektup da ortaya çıktı.

İşte okuyanları ağlatan o mektup:

Ayda yılda bir gelirdi. Yeter de artardı bu geliş. Hepimizi karşısına alır, lafını ortaya söylerdi. Unutulmayacak sözler miydi yoksa onun sözleri mi unutulmazdı, anlamazdık. Sık değiştirmediği kahverengi ceketinin üst cebindeki mendili hep biz kirletirdik. ya akan burnumuzu ya da kaçan gollerin ardında döktüğümüz gözyaşlarımızı silerdi o mendil.

Çocuktuk işte… ama büyük başkan bizi adam yerine koyar o şanlı formayı ısrarla bize giydirirdi. Adalelerimiz gözüksün diye kısa tuttuğumuz şortumuzu ve malzemeci Ahmet abimizden “ne eeedecen” deyip verdiği tozlukları giyip, çivili kramponlarımızı da yandan bağladığımızda hakikaten koca adamlar gibi dururduk. Aslında bizi adam yapan o formaydı. “Şeyini şey yaptınız” dediğinde biz neyi kastettiğini bilirdik. Lafını kısa keser, söylediğini de unutmazdı.

Belki de hiçbir şeyi unutmadığı için unutulmaz olacak sayın Seba. Ekranı da pek sevmezdi. Ne önünü ne de arkasını. Onu yazmak o kadar zor ki… niye ki bu çabam? Onu altın harflerle yazan tarihten daha iyi anlatamam ki… Ben, Metin-Ali’nin Feyyaz’ı, Rıza’nın ön direk takipçisi, Şifo’nun pas duvarı, Les Ferdinand’ın çapraz koşucusu, Samet abinin kibarı ben...

Seni o aramıza giren herkesten çok seviyorum ve biliyorum ki sende bu başına buyruk, inatçı evladını seviyorsun...

Gitme büyük başkan sakın gitme...

Çünkü ben sana gelemedim...

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