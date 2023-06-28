FIAT artık gri otomobil üretmeyecek

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, artık gri renkli otomobil üretimini yapmayacak. Fiat’ın bu açıklaması şirketin CEO'sundan geldi.

Haziran 2023'ten itibaren marka paletinden çıkarılacağını ve tüm gövde renklerinin İtalya'nın denizi, güneşi, gökyüzü ve toprağından ilham alacağını duyurdu.

“BİZ İNSANLARA İYİMSERLİK VE POZİTİFLİKLE YAŞAMALARI İÇİN İLHAM VERMEK İSTİYORUZ”

Fiat CEO'su ve Stellantis pazarlama direktörü Olivier Francois, "Bu karar, Fiat'ın neşe, renk ve iyimserlik markası olarak liderliğini daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. İtalya renklerin ülkesidir ve biz insanlara iyimserlik ve pozitiflikle yaşamaları için ilham vermek istiyoruz." ifadeleriyle durumu açıkladı.

GRİ OLMAYAN İLK MODEL YAKINDA GELECEK

Markanın yeni felsefesi ile gelecek ilk model, 4 Temmuz'da tanıtılacak Fiat 600e elektrikli crossover olacak ve bu modelde gri renk seçeneği bulunmayacak.