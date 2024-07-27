Fidan’dan Laos’ta yoğun temaslar

Düzenleme: Kaynak: AA
Fidan’dan Laos’ta yoğun temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hindistan'ın Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Brunei Darusselam'ın Dışişleri Bakanı Dato Erywan Yusof ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı'nın Altıncı Üçlü Toplantısı için Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunuyor. Bu kapsamda çeşitli temaslarda bulundu.

Bakan Fidan, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve bölgesel meseleleri ele aldı. Ayrıca, Afganistan'daki gelişmeler ve Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik durumunu değerlendirdi.

Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Yusof ile yapılan görüşmede ise, gelecekteki üst düzey ziyaretlerin planlaması, Gazze'deki güncel durum ve Rohingya Müslümanlarının koşulları üzerinde duruldu.

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