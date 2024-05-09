Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, 17 Nisan’da Katar’ın başkenti Doha’da Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü. Bu görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Bakan Fidan, Doha ziyareti sırasında Hamas yetkilileriyle de bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 20 Nisan’da Türkiye’yi ziyaret etti. Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile ikili görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı ziyaret etti. Bu ziyaret, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu tarafından düzenlenen toplantıya katılmak amacıyla gerçekleşti. Riyad ziyareti sırasında Bakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safedii ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Ayrıca, Riyad’daki Gazze Temas Grubu toplantısı vesilesiyle Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al San, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Şai Muhsin Zindani ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile de görüştü.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 1 Mayıs’ta Türkiye’yi ziyaret etti. Bakan Fidan ve Endonezyalı mevkidaşı Marsudi, görüşmelerinin ardından Ankara’da bir ortak basın toplantısı düzenledi.

Gambiya’nın başkenti Banjul’da 4-5 Mayıs tarihlerinde düzenlenen İİT 15. Zirvesi’ne katılan Fidan, bu ziyaret kapsamında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile bir araya geldi. Ayrıca, 7 Mayıs’ta Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali Abdullah el-Yahya ile Ankara’da görüştü.