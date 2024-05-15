FIFA müfettişlerinden Süper Lig cezası

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FIFA müfettişlerinden Süper Lig cezası
Adana Demirspor'a FIFA'dan 3 dönem transfer yasağı geldi.

FIFA, Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert'a ödenmemiş olan 142 bin euro tutarındaki borç sebebiyle kulübe üç transfer dönemi boyunca yasak getirdi.

FIFA müfettişleri uzun süren inceleme sonrası kararını verdi.

Sezon içinde Patrick Kluivert'la yollarını ayıran Adana Demirspor'a, Hollandalı antrenöre olan borcun ödenmemesi nedeniyle transfer yasağı cezası uygulayan FIFA'nın kararı Akdeniz ekibine tebliğ ettiği öğrenildi.

47 yaşındaki Kluivert, sezonun başında takıma katılmış ve Aralık ayında alınan olumsuz sonuçlar sonrasında kulüple yollarını ayırmıştı.

Adana Demirspor'un karara itiraz edeceği öğrenildi.

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