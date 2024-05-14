Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak plan. TFF'ye başvuracaklar

Süper Lig'de bitime son 2 hafta kala Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvedeki yerini koruyor. Avantajlı bir konumda yer alan Sarı-Kırmızılı ekip, 24. şampiyonluk kupasını kaldırmak için geri sayıma geçti. Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe ile yapılacak derbide alınacak herhangi bir puanla bile sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyecek.

SÜPER LİG KUPASI'NA STATÜ ENGELİ

Hürriyet Gazetesi’nin haberine göre; Galatasaray, pazar günü ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında şampiyonluğunu ilan etmesi halinde, bu zaferini kupa ile taçlandırmak istiyor. Ancak, Süper Lig Müsabakaları Statüsü gereği, matematiksel olarak şampiyonluğu henüz kesinleşmediği için, Fenerbahçe karşısında galibiyet elde etse dahi, resmi şampiyonluk kupasını kaldırma hakkına sahip değil.

TFF'DEN ÇİFTE KUPA TALEBİ

Galatasaray yönetimi ise Fenerbahçe’nin sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildiği Turkcell Süper Kupa’nın yanı sıra, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde sezonu zirvede tamamlayarak şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın kupasının da derbi maçına getirilmesi için TFF’ye resmi bir talepte bulunacak. Bu hamle, şampiyonluk kutlamalarına ayrı bir heyecan katmayı amaçlıyor.

SÜPER LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ NE DİYOR?

11. MADDE: “(1) Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübe, kural olarak ilgili kulübün son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir. Süper Lig müsabakalarını birinci olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.