Abdülkerim Durmaz Galatasaray Fenerbahçe derbisinin sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında lider Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi tüm futbolseverler nefesini tuttu.

Sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde olan Galatasaray derbiden 1 puan çıkarması halinde 24. Şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe’de Haziran ayında yapılacak olan seçimleri bile etkileyebilecek olan karşılaşma öncesi ünlü yorumcu Abdülkerim Durmaz’dan derbi hakkında flaş bir tahmin geldi.

"BERABERE BİTER"

Karşılaşmanın berabere bitmesini beklediğini söyleyen Abdülkerim Durmaz yaptığı açıklamada, “Ben bu maçın berabere biteceğini düşünüyorum. İki takım da çok fazla gerilmez. Müsabakanın hakemi de puan tablosundan sonra rahatlamıştır. Aynı ligin ilk yarısında olduğu gibi Rams Park'da da rahat bir maç yönetecektir. Şampiyonluk zaten bitmişti. Bu karşılaşmada da Galatasaray şampiyonluğunu ilan eder" dedi.

ABDÜLKERİM DURMAZ KİMDİR?

13 Eylül 1960 doğumlu olan Abdülkerim Durmaz futbol hayatına 1975 yılında Karagümrük altyapısında başladı. 1978 yılında A Takıma yükselen Durmaz bir senede 16 kez fileleri havalandırarak gol kralı oldu ve Karagümrük’ü 1. Lig’e yükseltti.

1984-85 sezonunda Fenerbahçe'nin yolunu tutan Durmaz 1988 yılına kadar burada kaldı. Ardından kısa süreli farklı takımlara giden ancak tutunamayan Abdülkerim Durmaz kariyerini 1995-96 sezonunda Güngören Belediyespor’da sonlandırdı.

1996-97 sezonunda eski kulübü Fatih Karagümrük'ün başına geçen Durmaz 2000-2001 sezonunda ise Eyüpsporu çalıştırdı. 2012-2013 sezonuna kadar her sene farklı bir kulübü çalıştıran Durmaz teknik direktörlük kariyerini sonlandırdıktan sonra futbol yorumculuğuna başladı.