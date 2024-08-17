FİFA'dan Ugandalı hakeme görev

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
FİFA'dan Ugandalı hakeme görev

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, 2024 FIFA U-17 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere Uganda'nın önde gelen kadın hakemi Shamira Nabadda'yı seçti.

IFA, 12 hakem, 24 yardımcı hakem ve 2 yardımcı hakemin seçileceğini cuma günü duyurdu.

16 Ekim-3 Kasım tarihleri ​​arasında Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmesi planlanan turnuvaya Kenya'nın da aralarında bulunduğu 16 takım katılacak.

Nabadda, FIFA U-17 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere Doğu ve Orta Afrika Futbol Federasyonları Konseyi (CECAFA) Bölgesi'nden seçilen tek hakemdir.

İkinci Afrikalı hakem ise Cezayirli Mehat Ghada olurken, yardımcı hakemler arasında Hamdi Soukaina (Fas), Abdelfattah Yara (Mısır), Kone Fanta (Mali) ve Zambiya'dan Nancy Kasitu yer aldı.

Nabadda'nın Dünya Kupası sahnesinde görev alması ilk kez olacak. Son olarak Fransa'daki 2024 Paris Olimpiyatları'nda görev yaptı.

CECAFA Yarışma Direktörü Yusuf Mossi, Cuma günü Xinhua'ya telefonla yaptığı açıklamada, "CECAFA Bölgesi'ndeki hakemlerimizden birinin bu büyük turnuva için seçilmiş olmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

FIFA U-17 Kadınlar Dünya Kupası'na Kenya ve ev sahibi Dominik Cumhuriyeti'nin yanı sıra Nijerya, Zambiya, Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Meksika, ABD, Brezilya, İngiltere, Polonya, İspanya, Kolombiya, Yeni Zelanda ve Ekvador katıldı.

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