Filenin Efeleri Kanadayı da devirdi! Grubu lider tamamladık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Filenin Efeleri Kanadayı da devirdi! Grubu lider tamamladık

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası 3. maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Efeler, rakibini 3-0 ile geçti ve 3. maçından da parkeden galip ayrılarak, gurubu lider tamamlamayı başardı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 ile geçti ve G grubunu lider olarak tamamladı.

Filenin Efeleri, ilk seti 25-21, ikinci seti ise 25-16 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü set büyük çekişmeye sahne olurken Efeler, 27-25 seti kazanarak gruptan lider çıktı.

Anlaşma sağlandı! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe detayı dikkat çektiAnlaşma sağlandı! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli oldu: Fenerbahçe detayı dikkat çekti

rrr.jpg

Fenerbahçe'nin yapamadığını Karabağ yaptı! Lizbon'da Benfica'ya futbol dersi verdilerFenerbahçe'nin yapamadığını Karabağ yaptı! Lizbon'da Benfica'ya futbol dersi verdiler

Filenin Efeleri, tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası Grup aşamasında 3'te 3 yapmayı başardı.

Milliler, Polonya-Hollanda mücadelesinin kaybedeni ile son 16 turunda karşılaşacak.

Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi açıklandı!Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi açıklandı!

Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı! Büyük sürpriz varAli Koç'un yeni yönetim kurulu listesi açıklandı! Büyük sürpriz var

Galatasaray'da büyük seferberlik!Galatasaray'da büyük seferberlik!

Son Haberler
Deniz Seki dolandırıcıların hedefi oldu! WhatsApp’tan iletişime geçtiler
Deniz Seki dolandırıcıların hedefi oldu! WhatsApp’tan iletişime geçtiler
Diyarbakır otobüs yandı! Yolcular son anda kurtuldu
Diyarbakır otobüs yandı! Yolcular son anda kurtuldu
Bahçeli’ye yönelik sözleri ile gündeme gelmişti... Efsane Albay adliyeye gidip teslim oldu
Bahçeli’ye yönelik sözleri ile gündeme gelmişti... Efsane Albay adliyeye gidip teslim oldu
Kabakdağı Mahallesi’nde Zaprana Hasat Etkinliği
Kabakdağı Mahallesi’nde Zaprana Hasat Etkinliği
Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!
Xabi Alonso'dan Arda Güler'i üzecek sözler!