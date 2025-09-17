Fenerbahçe'nin yapamadığını Karabağ yaptı! Lizbon'da Benfica'ya futbol dersi verdiler

Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması dün akşam ve gece oynanan 6 maç ile başladı. Geceye damga vuran maç ise Benfica-Karabağ karşılaşması oldu.

KARABAĞ 2-0'DAN DÖNEREK BENFICA'YI DEVİRDİ

Fenerbahçe'yi play-off turunda eleyerek adını Devler Ligi'ne yazdıran Benfica Estadio da Luz'da ağırladığı Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında 6. dakikada Barrenechea ve 16. dakikada Pavlidis'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Maçın henüz başında yediği gollere rağmen zorlu karşılaşmada mücadeleyi bırakmayan Karabağ, tarihi bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karabağ'a galibiyeti getiren goller Andrade, Duran ve Kashcuk'tan geldi. Bu sonuç ile Karabağ Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan ile başladı.

CNN Portekiz'de yer alan habere göre; Benfica Yönetimi, alınan bu sonucun ardından, Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı. Portekiz devi ile Mourinho arasında sözleşmenin son detaylarının görüşüldüğü ve kısa sürede resmi açıklamanın yapılacağı kaydedildi.

