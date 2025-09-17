Galatasaray'da büyük seferberlik!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılarda bu mücadele öncesi Victor Osimhen' için yoğun bir mesai harcanıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesi Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor. Milli takımdan sakat dönen golcü oyuncunun ağrıları sürerken, sağlık ekibi ve teknik heyet arasında yoğun mesai devam ediyor.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN TOPLANTISI!

Osimhen'in son durumu, dün yapılan sağlık kontrollerinin ardından masaya yatırıldı. Kulüp doktorları Nijeryalı oyuncuyu bazı testlere tabi tutarken, ardından teknik heyetle bir toplantı gerçekleştirildi.

Dün sabah idmanına katılmayan Osimhen, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde bireysel çalışma yaptı. Sağlık ekibi, oyuncunun Frankfurt deplasmanında iğneyle sahaya çıkmasının yüksek risk taşıdığını belirtti. Ancak nihai karar henüz verilmiş değil. Bugünkü son toplantının ardından oyuncunun durumu netleşecek.

