Filenin Sultanları'nın altın günü. Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde bu akşam Sırbisten'la karşılaşacak. Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

Filenin Sultanları'nın altın günü. Türkiye Sırbistan voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda?

Filenin Sultanları bir ilke daha imza atmak için bu akşam Sırbistan karşısına çıkacak.

A Milli Kadın Volebyol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazanmak için mücadele edecek.

Ekibimiz Avrupa'da daha önce 2 kez final oynamış, ancak kazanamamıştı. 2019'daki finalde de bu akşamki rakibi Sırbistan'a kaybetmişti.

Avrupa Şampiyonası'nda fırtına gibi esen ve Türkiye'yi ekran başına kilitleyen Filenin Sultanları, C Grubu'nda 5'te 5 yapmış, sonra da sırasıyla Belçika, Polonya ve son şampiyon İtalya'yı yenerek finale kalmıştı.

Final maçı Brüksel'de oynanacak. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen ekrana gelecek.

Maça büyük ilgi gösteren Avrupa'da yaşayan Türklerin akın akın Brüksel'e geldiği belirtiliyor.

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