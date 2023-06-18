Filipinlerde bot denizin ortasında alev aldı

Filipinler'de yolculuk sırasında alev alan feribottaki 120 kişinin kurtarıldığı ve yangının söndürüldüğü bildirildi.

Filipinlerde bot denizin ortasında alev aldı

Filipinler Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamaya göre, M/V Esperanza Star adlı feribot Siquijor eyaletinden Bohol’a seyahat ederken sabah saatlerinde açık denizde alev aldı.

İki geminin yangını söndürmek üzere gönderildiği kurtarma operasyonu 5 saatten fazla sürdü ve 65 yolcu ile 55 kişilik mürettebat kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Sözcüsü Joy Gumatay "Feribotta bulunan herkes güvende." diyerek, yolcular ve mürettebatın Bohol eyaletinin liman kenti Tagbilaran'a getirildiğini ve soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Filipinler Sahil Güvenliği tarafından yayımlanan görsellerde, feribotun güverte kısmından alev ve siyah dumanların yükseldiği görülüyor. (AA)

screenshot-3.png

Öne Çıkanlar
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Uğur Dündar Fenerbahçe'den istifa etti
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Doktor Melek Bağçe’nin ASM’de katledilmesine tepki: AVM’ler kadar değer görmek istiyoruz
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Son Haberler
Kurban Bayramı öncesi akıl almaz dolandırıcılık ortaya çıktı. İnternetteki bu tuzağa dikkat Güncel
Kurban Bayramı öncesi akıl almaz dolandırıcılık ortaya çıktı. İnternetteki bu tuzağa dikkat
Meclisteki o partilerle ilgili bomba AKP kulisi. Talat Atilla açıkladı Siyaset
Meclisteki o partilerle ilgili bomba AKP kulisi. Talat Atilla açıkladı
Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı Güncel
Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı
Kargo paketinden çıkan şey şok etti. Akvaryum bitkisi diye bakın ne koymuşlar Güncel
Kargo paketinden çıkan şey şok etti. Akvaryum bitkisi diye bakın ne koymuşlar
Şehit ve gazi çocuklarının ilk tiyatro oyunu heyecanı Kültür Sanat
Şehit ve gazi çocuklarının ilk tiyatro oyunu heyecanı
Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin Ekonomi
Altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
YKS'de ikinci oturum heyecanı Güncel
YKS'de ikinci oturum heyecanı