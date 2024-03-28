Filistin Devlet Başkanı Abbas’tan yeni hükümete onay

Geçtiğimiz ay istifa eden eski Başbakan Muhammad İştiyye’nin yerine geçen Mustafa, yeni hükümetin başına geçti. Yeni hükümet, pazar günü resmi olarak göreve başlayacak.

Filistin’de iktidar değişikliği: Başbakan Mustafa, göreve hazır

Başbakan Mustafa, yeni hükümetin en önemli ulusal önceliğinin Gazze Şeridi’ndeki çatışmaları sona erdirmek olacağını belirtti. Ayrıca, kabinesinin Gazze’nin sorumluluğunu üstlenerek kurumları yeniden birleştirmek için çalışacağını ifade etti. Bu, Filistin’deki siyasi manzarada önemli bir değişikliği işaret ediyor.