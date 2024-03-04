Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur 'İsrail halkımızı açlıktan öldürüyor'

BM Genel Kurulu'nda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısının vetosunu görüşmek için oturum düzenlendi.

Burada konuşan Mansur, İsrail'in 5 aydır "kontrolsüz ve dengesiz" bir şekilde Filistin halkına yönelik suç işlemeye devam ettiğini, BM Güvenlik Konseyi'nde ise ateşkes çağrısının yapılmasının engellendiğini dile getirdi.

İsrail'in saldırıları ve gerçekleştirdiği soykırımın durdurulması gerektiğini vurgulayan Mansur, "Açlık savaşın talihsiz bir sonucu değil. İsrail açlığı bir savaş taktiği olarak kullanıyor. İsrail halkımızı açlıktan öldürüyor." açıklamasında bulundu.

Mansur, Gazze'de öldürülen ve açlıktan ölen çocukların fotoğraflarını göstererek, "Lütfen çocuklarımıza bakın. Allah rızası için bunun artık bir son bulması gerekiyor. Bizim halkımız daha az insan değil. Çocuklarımız kıymetsiz değil. Bizi insani özelliklerden ayırma çalışması, halkımızın öldürülmesini daha kabul edilebilir kılınmak için kasıtlı olarak yapılıyor." diye konuştu.

Dünya genelinde Filistin halkıyla dayanışma içinde olanların farkında olduklarını aktaran Mansur, aynı zamanda Filistinlilerin ölümünü daha kabul edilir bulanların da farkında olduklarını söyledi.

Mansur, "İsrail'in güvenliğinin bizi daha değersiz bir ırk olarak gören bazıları için daha önemli olduğunun da farkındayız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise ülkesinin Cezayir'in daha önce sunduğu karar tasarısını vetosunu savundu.

Cezayir'in Gazze'de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısının "sürdürülebilir barış" sağlamayacağını iddia eden Wood, aynı zamanda ateşkesin de söz konusu karar tasarısıyla sağlanamayacağını düşündüklerini dile getirdi.

Wood, ABD'nin kendi karar tasarısı üzerinde çalıştığını kaydederek, buna destek istedi.