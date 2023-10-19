Filistinliler için sınır açılacak. Kabul edildi

ABD Başkanı Joe Biden ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bir görüşme gerçekleşirdi. Görüşmede, Gazze'ye Mısır üzerinden gidecek insani yardım kamyonları da görüşüldü.

Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin, insani yardımları taşıyan yaklaşık 20 kamyonun Gazze'ye ulaşması için Refah Sınır Kapısı'nı açmayı kabul ettiğini ifade etti.

YARDIMLAR GİTMEYE BAŞLAYACAK

Biden, insani yardımlara Hamas’ın el koyması durumunda “bunların sona ereceğini” ifade ederken Beyaz Saray yetkilileri de insani yardımların en erken yarın gitmeye başlayacağını kaydetti.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRILARINA ACİL VE GÜÇLÜ YANIT

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamaya göre iki lider, Birleşmiş Milletler’in insani yardım çağrısına “acil ve güçlü” şekilde yanıt verilmesinin teşvik edilmesinde mutabık kaldı.

Mısır Senatosu Başkanı Abdulvehhab Abdurrezzak, Sisi'nin ülkenin ulusal güvenliğinin yanı sıra sınırların korunması ve Filistin halkıyla dayanışma için aldığı tüm kararları desteklediklerini açıklamıştı.