İsrail'in saldırılarında Filistinli 400 aile yok oldu

HAMAS'a bağlı hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bölgeye düzenlediği saldırılarda "400 Filistinli ailenin yok edildiğini" duyurdu.

KAYNAK: AA
İsrail'in saldırılarında Filistinli 400 aile yok oldu

Hükümetin Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'ndeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maruf, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi sakinleri üzerine düzenlediği hava saldırılarında 2 bin 163 ferdin bulunduğu 400 aile yok edildi." dedi.

İsrail'in dün akşam saatlerinde düzenlediği, yüzlerce can kaybı ve yaralanmaya neden olan "El-Ehli Baptist Hastanesi katliamının" sorumluluğundan kaçındığını ifade eden Maruf, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini tehdit ettiğini yalanlayamayacağını kaydetti.

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