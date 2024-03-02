Film çekimlerinde ölmüştü: son anları ortaya çıktı

Hollywood’un ünlü starı Alec Baldwin’in yanlışlıkla vurduğu “Rust” görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in son anları, filmin silah ustası Hannah Gutierrez Reed'in mahkemesi esnasında dinlendi.

Filmin ilk yönetmen yardımcısı David Halls da Hutchins'in Ekim 2021'deki vefatından önceki son sözlerini aktardı.

ALEC BALDWİN SUÇLANIYOR

Halls, vurulduktan sonra yere yığılınca Hutchins'e "İyi misin?" diye sorduğunu söyledi. Hutchins ise bu soruya "Bacaklarımı hissedemiyorum" şeklinde yanıt verdi. Yönetmen, Hutchins'in eşi ve oğlunun "olanların gerçeğini bilmesi" için ifade verdiğini açıkladı.​​​​​​​

Perşembe günü verdiği ifade sırasında duruşmada, filmin starı Baldwin'in, Hutchins'in vurulduğu sahneyi çekerken ekiptekileri silahını yeniden doldurmaları için "acele ettirdiği" öğrenildi.

Western filminin setinde silahların güvenliğinden sorumlu olan Gutierrez Reed, Baldwin'in prova tabancasıyla kazara Hutchins'i vurması ve Hutchins’in ölmesi nedeniyle kasıtsız adam öldürmekle suçlanıyor. 65 yaşındaki Baldwin de kasıtsız adam öldürme suçuyla suçlanıyor ama kendisi bunu reddediyor ve temmuz ayında gerçekleşecek mahkemeye çıkması planlanıyor.

İddia makamının uzman bir şahidi perşembe günü verdiği ifadesinde Gutierrez Reed'in gözetiminde birçok sayıda ateşli silah güvenliği ihlali iddiasına dikkatleri çekti.

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TABANCAYI ONLARA DOĞRULTTU

Oldukça kıdemli bir Hollywood silah ustası olan Bryan Carpenter, setteki görüntüler üzerinden jüriyle konuştu ve "namlu ağzı disiplini" konusunda devamlı başarısızlıklar yaşandığını veya oyuncuların silahları tutarken çekim aralarında silahları yere doğrultmadıklarını belirtti.​​​​​​​

Baldwin'in mürettebata talimat verirken tabancayı onlara doğrulttuğu görüldü. Carpenter ayrıca acele etmesinin setteki ateşli silah güvenliğinin ihlaline neden olduğunu aktardı.

Ateşli silahlarla aceleci olmak ve “birine ateşli silahlarla aceleci olmasını söylemek ne normal ne de kabul edilebilir" diyerek acele olunması halinde güvenliğin "bir kenara bırakılabileceğini" de sözlerine ekledi.

Gutierrez Reed'in çok az nüfuzlu, düşük ücret alan bir çalışan olduğunu savunurken Baldwin'in asla birine dolu bir silah doğrultmaması gerektiğini ileri sürdü.

“Rust”un çekimleri, Hutchins'in dul kocasının filmin yönetici yapımcısı olmasından sonra geçen sene sona erdi.