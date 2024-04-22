Film gibi operasyon. Eşini ve çocuklarını saatlerce rehin aldı

Kaynak: DHA
Film gibi operasyon. Eşini ve çocuklarını saatlerce rehin aldı
İzmir’de karısını ve 3 çocuğunu saatlerce rehin alan sicili kabarık Yılmaz Dai isimli bir şahsın polis tarafından uzun uğraşlar sonrasında yakalanması kameralara yansıdı. Film gibi operasyon sonrasında rehine olan kadın ve 2 çocuk kurtarıldı.

İzmir’de yaşana bir olay aksiyon filmlerindeki operasyon sahnelerini aratmadı. Suç dosyası hayli kabarık olan ve sicilinde birçok suç kaydı olan Yılmaz Dai isimli bir şahıs eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

Firari hükümlü olduğu tespit edilen Yılmaz Dai isimli şahıs eşini ve çocuklarını bıçak ile rehin adlıktan sonra 3 saat kadar direndi. 3 saatin sonunda polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alınan şahıs apartman boşluğunda ekipler tarafından son anda yakalandı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile an be an kayıt altına alındı.

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ÖZEL HAREKAT KATILDI

Rehine operasyonuna Özel Harekat Polisleri de katıldı. Ekiplerin kendisini yakalayacağını anlayan Yılmaz Dai apartman boşluğuna kaçtı. Polisin kendisini yakaladığı Dai’nin düşmemesi için Özel Harekat Polislerinin çabası kaydedildi.

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SİCİLİ KABARIK

3 rehineyi 3 saat boyunca alıkoyan Yılmaz Dai’nin daha sonra yapılan tespitlerde kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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KAÇMAK İÇİN DİRENDİ

Yılmaz Dai polis ekiplerinden apartman boşluğunda kaçmaya çalışırken kendisini yakalamaya çalışan ekiplere direndiği, polislerinde suçlu şahsı yakalamak için gösterdiği çaba cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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