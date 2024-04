Film gibi operasyon. Eşini ve çocuklarını saatlerce rehin aldı

İzmir’de yaşana bir olay aksiyon filmlerindeki operasyon sahnelerini aratmadı. Suç dosyası hayli kabarık olan ve sicilinde birçok suç kaydı olan Yılmaz Dai isimli bir şahıs eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı.

Firari hükümlü olduğu tespit edilen Yılmaz Dai isimli şahıs eşini ve çocuklarını bıçak ile rehin adlıktan sonra 3 saat kadar direndi. 3 saatin sonunda polis ekiplerinin müdahalesi ile gözaltına alınan şahıs apartman boşluğunda ekipler tarafından son anda yakalandı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu ile an be an kayıt altına alındı.

ÖZEL HAREKAT KATILDI

Rehine operasyonuna Özel Harekat Polisleri de katıldı. Ekiplerin kendisini yakalayacağını anlayan Yılmaz Dai apartman boşluğuna kaçtı. Polisin kendisini yakaladığı Dai’nin düşmemesi için Özel Harekat Polislerinin çabası kaydedildi.

SİCİLİ KABARIK

3 rehineyi 3 saat boyunca alıkoyan Yılmaz Dai’nin daha sonra yapılan tespitlerde kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

KAÇMAK İÇİN DİRENDİ

Yılmaz Dai polis ekiplerinden apartman boşluğunda kaçmaya çalışırken kendisini yakalamaya çalışan ekiplere direndiği, polislerinde suçlu şahsı yakalamak için gösterdiği çaba cep telefonuna saniye saniye yansıdı.