Filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve yer aldıkları filmleri

Sinema filmlerinde yer alan otomobiller, karakterlere ve hikayelere katkılarıyla hafızalarda yer edindi. Kimi izleyiciler, bu arabaları odalarındaki duvarlara bile asmış, hayalini kurmuşlardır.

Tarihte, filmlerde ikonikleşmiş 10 otomobil ve onların bulunduğu filmleri sizler için derledik...

İŞTE O LİSTE:

- DeLorean DMC-12 - "Back to the Future" (Geleceğe Dönüş)

- 1964 Aston Martin DB5 - "James Bond" serisi (özellikle "Goldfinger" ve "Skyfall")

- 1977 Pontiac Firebird Trans Am - "Smokey and the Bandit" (Korsan ve Bandit)

- 1968 Ford Mustang GT390 Fastback - "Bullitt"

- 1973 Ford Falcon XB GT Coupe - "Mad Max" serisi

- 1981 DeLorean DMC-12 - "Blade Runner" (Bıçak Sırtı)

- 1963 Volkswagen Beetle - "The Love Bug" (Aşk böceği)

- 1982 Pontiac Firebird Trans Am - "Knight Rider" (Şahin)

- 1959 Cadillac Miller-Meteor - "Ghostbusters" (Hayalet Avcıları)

- 1973 Ford Gran Torino Sport - "Gran Torino"

Bu otomobiller, filmlerde unutulmaz anlara sahne olmuş ve sinema tarihinde yer edinmiştir.