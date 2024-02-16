Final Eğitim Kurumları 3 yılda 10 milyon dolarlık yatırım yaptı

Eğitimde etkileşimli ve kişiselleştirilmiş öğrenme imkânı sunarak öğrenme deneyiminin dönüşmesini sağlayan eğitim teknolojilerine her geçen gün daha fazla yatırım yapılıyor.

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel, dünyada 2022 itibariyle eğitim teknolojilerine yapılan yatırımın 250 milyar dolara ulaştığını belirterek bu rakamın 2030 yılına kadar 620 milyar dolara çıkmasının beklendiğini belirtti. Türkiye’de de eğitim sektörünün pandeminin ardından teknoloji yatırımlarına hız verdiğinin altını çizen Taşel, Final Eğitim Kurumları olarak son üç yılda teknolojiye 10 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

Ülkelerin yüksek nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi konusunda yarış içinde olduğuna dikkat çeken Taşel, ülkemizin dünyadaki bu eğilime uyum sağlayarak gerekli atılımları hızla atması gerektiğinin altını çizdi.

ÖĞRENCİLERE GENİŞ EĞİTİM YELPAZESİ SUNUYOR

Teknolojinin doğru şekilde kullanıldığında öğrencilerin daha etkili bir şekilde öğrenmelerini sağladığını, öğretmenler için de öğretim süreçlerini verimli hale getirdiğini söyleyen Taşel, “Eğitim, sürekli değişen dünya ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle, teknolojiye stratejik bir şekilde yatırım yaparak öğrencilerimizin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz. FinalSmartZone, bu bağlamda attığımız en önemli adımlardan biri. Kurduğumuz yapı içinde barındırdığı çeşitli modüllerle öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. FinalMaker adı verilen kodlama modülüyle ise öğrencilere dijital dünyada güçlü bir temel, problem çözme yeteneği, matematiksel ve mantıksal düşünme, iş birliği ve takım çalışması gibi beceriler kazandırıyor. FlippedClassroom (Ters Yüz Sınıf Sistemi) sayesinde de öğrencilere esnek ve özelleştirilebilir öğrenme deneyimleri sunuyor” dedi.

ÖĞRENMEYİ YAŞAM TARZI HALİNE GETİRİYOR

Kurulan yapı sayesinde öğrenmeyi bir yaşam tarzı haline getirme imkânı yaratmaya çalıştıklarını vurgulayan Taşel, amaçlarının, öğrencinin kendi ilgi alanlarına yönelmelerini, yeteneklerini en iyi şekilde keşfetmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Gençlerin internete olan ilgisini doğru adımlarla eğitim sektöründe avantaja dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Taşel, “Eğitime yapılan her yatırım ülkenin geleceği yapılan yatırımdır” diye konuştu.