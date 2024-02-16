Akaryakıt fiyatları 1 yılda yüzde yüzün üzerinde zamlandı. Bu bile enflasyonun en az yüzde 100 olduğunu gösteriyor

2024 yılına zamlarla girilirken tekstilden gıdaya, ev eşyalarından akaryakıta kalem kalem her şeyin fiyatının değiştiği görüldü. Bu zamlardan en çok nasibini alan ise gıda ve akaryakıt oldu.

Türkiye’de yaşanan kur ve enflasyon artışı akaryakıt fiyatlarını olumsuz etkiledi. Tedarik zincirinin en önemli parçalarından biri olan akaryakıt sebebiyle pek çok sektör de zor durumda kaldı. Hal böyle olunca da 1 yılda akaryakıt fiyatlarına yüzde yüzün üzerinde zam yapıldığı detayı dikkatlerden kaçmadı.

AKARYAKIT YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ZAMLANDI

Akaryakıt fiyat geçtiğimiz yıl 15 Şubat tarihinde şu şekildeydi:

????Benzin: 20.94 TL

???? Motorin: 21.29 TL

???? LPG: 11.94 TL

Bu yıl ise yine aynı tarihle (15 Şubat) karşılaştırıldığında aradaki farkın yüzde yüzden fazla olduğu görüldü.

???? Benzin: 41.22 TL

???? Motorin: 44.27 TL

???? LPG: 20.40 TL

Motorin fiyatına geçtiğimiz Çarşamba gününde de 2 lira 56 kuruş zam geldi. Artık 40 lirayı aşan benzin ve motorinin yanına yaklaşılacağı kalmadı.

AKARYAKITA YAPILAN ZAM PEK ÇOK SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Akaryakıt fiyatlarının 40 lirayı geçmesi aynı zamanda Türkiye'deki tüketiciler için ciddi bir mali yük.

Yüksek akaryakıt fiyatları, ulaşım maliyetlerini artırırken, kişisel araç sahiplerinin günlük seyahat masraflarını ve toplu taşıma kullanıcılarının bilet fiyatlarını da artırdı.

Üretim ve taşımacılık için de kullanılan akaryakıt artışı sebebiyle üretim ve taşıma maliyetleri de arttı.

Özellikle lojistik, nakliye ve tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bu durumdan olumsuz etkilendi.

Toplumun refahını da doğrudan etkileyen akaryakıt fiyatları insanların harcamalarını kısıtlamasına sebep oldu. Bu da genel refahın azalmasına yol açtı.