Finans uzmanından ‘altın’ tavsiyeler. Rekorlara hazırlanın

YENİÇAĞ - ÖZEL HABER / BÜŞRA KAPAN



İşte Rıdvan Baştürk’ün dolardan altına, altından Fed’e, Fed’den kriptoya kadar olan yolcuktaki öngörüleri…

DOLAR KURU İÇİN SENE SONU TAHMİNİNİZ NEDİR?

Dolar kuru serbest piyasa özelliğini kaybetti. Özellikle küresel bazdaki gelişmelere tamamen kayıtsız bir konumda. Bu nedenle dolar kuru ile ilgili sağlıklı bir analiz yapmak veya bir beklenti oluşturmak oldukça zor. Yılın son aylarında TCMB’den bir faiz indirimi muhtemel senaryo olacaktır. Böyle bir durumda kurda yukarı yönde hareketler biraz daha canlanabilir. Kur ile ilgili yıl sonu hedefi oluşturmak da zor. Bir ihtimal 38 bölgesi potansiyel hedef olarak izlenebilir.

SAVAŞ ALANINDAKİ GENİŞLEME ONS ALTIN FİYATINDA 3000$ SEVİYESİNE KADARKİ YÜKSELİŞİ TETİKLER Mİ? 2025 OCAK AYI FİYATLAMALARINDA ALTIN TARAFI İÇİN ÖNGÖRÜNÜZ NEDİR?

İsrail -Filistin savaşı başladığında ons altın 1800 dolar civarındaydı. O fiyatlamalar bittikten sonra bu sefer İsrail-Lübnan ve İsrail-İran savaşlarını takip ettik. Rusya-Ukrayna savaşını da düşünürsek iki yılı geçkin süredir hayatımızda sürekli bir jeopolitik risk var. Özellikle bu hafta bu risklerin tavan yaptığını gördük. Bu süreçte ons altın bu gelişmeleri sürekli olarak fiyatladı ve yükseldi. Bunlara ek olarak küresel bazda başlayan faiz indirim süreci de ons altını etkiliyor. Hem jeopolitik risklerin sürecek olması hem de faiz indirimleri ons altını genel resimde yukarıda tutacaktır. Seviye olarak gördüğüm ilk kritik bölge 2720 dolar seviyesinde. Bu bölge aşılırsa 3000 potansiyel konuma gelebilir. Ons altının direkt yükseliş yapması yerine dönem dönem aşağı düzeltmeler yaparak yükselmesini bekliyorum. Geri çekilmeler oldukça alım talebi de gelecektir.

YURT İÇİNDE DÖVİZ BAZLI FONLARA OLAN TALEP SON 3 AYDA CİDDİ ORANDA DÜŞTÜĞÜNE İLİŞKİN HABERLER VAR, BU TALEP AZALIŞININ SEBEBİ NE OLABİLİR?

Dolar kuru hareketsiz kaldığı için döviz getirisi imkânı sunan fonlarda hacim düşüklüğü olması normal. Son dönemde para piyasası fonları çok daha cazip hale geldi. Dolar kurunun yavaş hareket etmesi, borsadaki riskler derken bu taraf biraz daha ön plana çıktı diye düşünüyorum.

BORSADA YATIRIMCILAR İÇİN CAZİP SEKTÖRLER NELER? BİST 100 İÇİN YIL SONU ÖNGÖRÜNÜZ NEDİR?

Borsa için ağustos ayı başında uyarımı vermiştim. Aslında göz göre göre gelen bir durum vardı ve insanlar psikoloji etkenlerden dolayı bu düşüşü kaçırdı diye düşünüyorum. Türkiye’de enflasyonu düşürmek için uygulanan yüksek faiz politikasının belirli sonuçları olacağını uzun süredir ifade ediyorum. Bu sonuçlar ekonomide yavaşlama ve istihdamda bozulma olarak karşımıza çıkıyor. Açıklanan Eylül ayı imalat PMI verisindeki sert düşüş bunun en net örneğidir. Borsada dönem dönem yükselişler olacaktır fakat bu yükselişlerin sınırlı kalmasını ve piyasanın genel resimde baskı altında kalmasını bekliyorum. Borsa ile ilgili bir yol sonu beklentim bulunmuyor. Zayıf seyrin sürmesini bekliyorum.

TCMB KANADINDA FAİZ İNDİRİM KARARI NE ZAMAN GELİR? BU GENİŞLEYİCİ ADIMA YÖNELİK BEKLENTİNİZ NEDİR?

Buradaki soru TCMB ne yapmalı ? ise cevabım faiz indirimi yapmaması olacaktır. Eğer soru TCMB ne yapar ? şeklinde olur ise faiz indirecektir diye cevap verebilirim. Enflasyonda hala net bir soğuma görmüyorum. Bu nedenle TCMB’nin faiz indirim politikasına bir süre daha gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Fakat ekonomideki bozulma burada faiz indirim seslerini yükseltecektir. Bu nedenle yıl bitmeden/yılın son aylarında TCMB’den bir faiz indirimi gelebilir. Burada faiz indirim miktarı ve daha da önemlisi sonraki sürece dair sözlü yönlendirmeler önemli olacaktır.

FED TARAFINDAKİ FAİZ KARARI 2025 E KADAR NASIL ŞEKİLLENECEK. İNDİRİMLERİN 25 ER BAZ PUAN OLARAK DEVAM ETMESİ BEKLENTİSİ NE KADAR KARŞILANABİLİR? SİZİN BEKLENTİNİZ NEDİR?

Açıkçası ben Fed’in Eylül ayında yaptığı 0.50 puan faiz indirimini gereksiz ve sonrasında pişman olacakları bir adım olarak düşünüyorum. Pandemiden bu yana Fed’in yapması veya yapmaması gerekenleri açıkça ifade eden biriyim. Bu süreçte de zaman bizi hep haklı çıkardı. ABD ekonomisinde ivme kaybı olsa da 0.50 puan indirimi destekleyecek bir durum yok. Özellikle çekirdek enflasyonun %3.2 gibi yüksek bir seviyede durması, buna ek olarak jeopolitik risklerin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi gelecek süreçte enflasyonun da yukarı taşıyacaktır. Bu nedenle piyasaların beklediği gibi yıl bitmeden bir 0.50 puan daha indirim ABD ekonomisini sonraki süreçlerde zora sokacaktır. Bu hafta Cuma günü gelecek olan istihdam piyasası verileri ve ay ortasında açıklanacak olan enflasyon verileri faiz indirim beklentilerini yeniden şekillenmesine yol açacaktır.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM NE? LİDER KRİPTO PARA BİRİMİ BİTCOİN İÇİN BEKLENTİNİZ NEDİR?

Kripto para piyasasında son iki aydır bütün beklentilerimiz gerçekleşti. Hem sosyal medyada hem de yayınlarda Ağustos ayı başındaki düşüşün bir alım fırsatı olacağını ifade ederken, bu hafta ise önemli direnç bölgelerine gelindiğini e bir aşağı hareket beklediğimi ifade ettim. Bu beklentiler gerçekleşti. Bitcoin’de Mart ayından bu yana bant hareketi izliyoruz. Buraya yönelik bir sloganımız var ; ne coşku ne panik. Bant hareketi devam ettiği için burada önemli bir beklentim bulunmuyor. Geri çekilmelerde 58 bin ve 50 bin destekleri kademeli alım için uygunken yukarıda ise 70 bin geçilmediği sürece önemli bir hareket beklemiyorum. Kısacası bant hareketi kapsamında dalgalanmalar devam edecektir.