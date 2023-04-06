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Finlandiya Başbakanı Marin, hükümetinin istifasını sundu

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, hükümetinin istifasını bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:22
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin hükümetinin istifasını bugün Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'ye sundu

Finlandiya Başbakanı Marin, hükümetinin istifasını sundu
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Finlandiya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Niinistö, Marin'in sunduğu istifayı kabul etti ve yeni hükümet kurulana kadar eski hükümetin geçici olarak devam etmesini istedi.

Açıklamada geçici hükümetin yalnızca rutin işlerle ilgileneceği ve acil konuları ele alacağı ifade edildi.

Finlandiya'da genel seçimleri muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi yüzde 20,8 ile önde tamamlarken, Gerçek Finler Partisi yüzde 20,1 ve Marin'in liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti yüzde 19,9 oy aldı.

Finlandiya'da seçimleri lider tamamlayan parti, hükümeti kurmak için önceliğe sahip. Ülkeyi yönetmek için de 200 sandalyeli parlamentoda 100'den fazla vekille bir koalisyon oluşması gerekiyor.

2019 seçimlerini ilk üç sırada tamamlayan partiler sırasıyla Sosyal Demokrat Parti, Gerçek Finler Partisi ve Ulusal Koalisyon Partisi olmuştu.

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