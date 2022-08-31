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Finlandiya Rus turistlere yönelik vize kısıtlamasına destek verdi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği’nin (AB) Rus turistlere vize verilmesini kolaylaştıran anlaşmayı askıya alma ve vize ücretlerini arttırma kararını “doğru yönde bir adım” olarak nitelendirdi.  

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 19:05
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 19:08
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Finlandiya Rus turistlere yönelik vize kısıtlamasını doğru yönde bir adım olarak değerlendirdi

Finlandiya Rus turistlere yönelik vize kısıtlamasına destek verdi
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AB ülkelerinin, Rus turistlere vize verilmesini kolaylaştıran anlaşmayı askıya alma ve vize ücretlerini arttırma kararı almasının ardından Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto söz konusu kararı “doğru yönde bir adım” olarak nitelendirdi.

“TATİL VE LÜKS TURİZMİN ZAMANI DEĞİL”

Haavisto, "Bu doğru yönde bir adım, ancak şimdiye kadar çok fazla konuşma ve çok az eylem yapıldığını bir kez daha gördük" ifadelerini kullanarak, durumun birkaç ay içinde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Haavisto, Rusya’nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle AB’nin Ukraynalı mültecilere kapılarını açtığına ve Ukrayna’ya her şekilde yardım etmeye çalıştığına dikkat çekerek, Rus turistlerin böyle bir zamanda tatil ve lüks turizm yapmasının doğru olmadığını vurguladı.

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI VİZE KISITLAMASINDA ORTAKLAŞTI

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, “Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana, yaklaşık 1 milyon Rus vatandaşı, Rusya sınırından Avrupa Birliği'ne geçti. Bu, komşu ülkeler için bir güvenlik riski haline geldi. Ayrıca çok sayıda Rus'un Ukrayna'da savaş yokmuş gibi eğlence ve alışveriş için seyahat ettiğini gördük. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Putin rejimini destekleyenlere zaten yasaklar var. Fakat siyasi açıdan da bazı şeyler yapmaya karar verdik” dedi.

AB Dışişleri Bakanları’nın yapılan toplantıda ortak bazı kararlar aldığına değinen Borrell, “AB ile Rusya arasındaki vize kolaylaştırma anlaşmasının tamamen askıya alınmasına karar verdik. Bu, AB Üye Devletleri tarafından verilen yeni vizelerin sayısını önemli ölçüde azaltacaktır. Bu karar ile Ruslar için vize süreci daha zor ve daha uzun olacak” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, Rus turistlere verilen vize ücretlerinin de artırıldığı belirtildi. Alınan yeni kararla birlikte vize ücretleri 35 eurodan 80 euroya çıkarıldı.

                                          

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