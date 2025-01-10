Finlandiya sanayi üretiminde dikkat çeken artış

Finlandiya'da sanayi üretimi Kasım 2024'te yıllık bazda %3,2 artış göstererek, Ekim ayında kaydedilen %0,6'lık artıştan önemli ölçüde hızlandı. Bu sonuç, sanayi faaliyetlerinin üst üste altıncı kez büyüme kaydettiği ve Temmuz'dan bu yana en güçlü yükselişi işaret ettiği anlamına geliyor.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki üretim artışı %4,4'ten %6,6'ya yükselirken, imalat sanayindeki büyüme ise %1'den %3,9'a çıktı. Ancak elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarikinde üretim düşüşü devam etti ve bu alanda %1,2'lik gerileme %2,6'ya ulaştı.

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Mevsimsellikten arındırılmış aylık verilere bakıldığında ise sanayi üretimi %1,4 artış gösterdi. Ekim ayında bu oran %0,4 olarak revize edilmişti. Özellikle madencilik ve imalat sektörlerindeki bu hızlı toparlanma, Finlandiya ekonomisinin genel olarak büyümeye devam ettiğini yansıtıyor.

Uzmanlar, sanayi üretimindeki bu artışın ülkedeki ihracat taleplerinden kaynaklanabileceğini ve Avrupa ekonomisindeki toparlanmanın da bu büyümeye katkıda bulunduğunu belirtiyor. Ancak enerji sektöründe devam eden düşüş, Finlandiya'nın sanayi üretimindeki büyüme ivmesini olumsuz etkileyebilir.

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Ekonomistler, Finlandiya sanayi üretiminin önümüzdeki aylarda enerji sektöründeki düşüşe rağmen olumlu seyredeceği görüşünde. Ülkenin istikrarlı ihracat performansı ve imalat sektöründeki teknolojik yatırımların bu büyümeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.