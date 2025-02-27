Finlandiya'da tüketici güveni dibi gördü

Kaynak: Haber Merkezi
Finlandiya'da tüketici güveni dibi gördü

Finlandiya'da tüketici güveni Şubat 2025'te -9 seviyesine düşerek son dokuz ayın en düşük noktasına ulaştı. Vatandaşların hem mevcut ekonomik duruma hem de gelecek beklentilerine dair endişeleri artarken, işsizlik konusundaki kaygılar da yükselişte.

Finlandiya’da tüketici güven endeksi (CCI), Şubat 2025’te -9 seviyesine gerileyerek Ocak ayındaki -8,4 seviyesinden daha kötü bir görünüm sergiledi. Bu, endeksin Mayıs 2024’ten bu yana gördüğü en sert düşüş olurken, uzun vadeli ortalama olan -2,6’nın oldukça altında kaldı.

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Hanehalklarının kendi ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmeleri olumsuz yönde değişti. Ocak ayında -4,9 olan kişisel ekonomi göstergesi, Şubat’ta -6,3 seviyesine düştü. Önümüzdeki 12 aya dair beklentiler ise 6,9’dan 5,6’ya geriledi. Benzer şekilde, Finlandiya ekonomisinin mevcut durumu hakkındaki görüşler -36,4’ten -36,5’e düşerken, gelecek yıla dair beklentiler de -12,7’den -13,6’ya indi.

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Dayanıklı tüketim malları satın almak için mevcut zamanın uygun olmadığı yönündeki görüşler güçlenirken, bu tür harcamalara yönelik eğilim de zayıfladı (-14,2’den -19,2’ye). İşsizlik konusundaki genel endişeler artmaya devam etti ve Şubat ayında -30,9’dan -32,2’ye yükseldi. Kişisel işsizlik riski algısı ise -14’ten -13,6’ya çıkarak hala yüksek seviyede seyretti.

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Uzmanlar, Finlandiya’daki ekonomik belirsizliklerin tüketici güvenini olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtiyor. Artan işsizlik kaygısı ve harcama eğilimindeki düşüşün, ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabileceği vurgulanıyor.

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