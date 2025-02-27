Finlandiya'da tüketici güveni dibi gördü

Finlandiya’da tüketici güven endeksi (CCI), Şubat 2025’te -9 seviyesine gerileyerek Ocak ayındaki -8,4 seviyesinden daha kötü bir görünüm sergiledi. Bu, endeksin Mayıs 2024’ten bu yana gördüğü en sert düşüş olurken, uzun vadeli ortalama olan -2,6’nın oldukça altında kaldı.

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Hanehalklarının kendi ekonomik durumlarına ilişkin değerlendirmeleri olumsuz yönde değişti. Ocak ayında -4,9 olan kişisel ekonomi göstergesi, Şubat’ta -6,3 seviyesine düştü. Önümüzdeki 12 aya dair beklentiler ise 6,9’dan 5,6’ya geriledi. Benzer şekilde, Finlandiya ekonomisinin mevcut durumu hakkındaki görüşler -36,4’ten -36,5’e düşerken, gelecek yıla dair beklentiler de -12,7’den -13,6’ya indi.

Dayanıklı tüketim malları satın almak için mevcut zamanın uygun olmadığı yönündeki görüşler güçlenirken, bu tür harcamalara yönelik eğilim de zayıfladı (-14,2’den -19,2’ye). İşsizlik konusundaki genel endişeler artmaya devam etti ve Şubat ayında -30,9’dan -32,2’ye yükseldi. Kişisel işsizlik riski algısı ise -14’ten -13,6’ya çıkarak hala yüksek seviyede seyretti.

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Uzmanlar, Finlandiya’daki ekonomik belirsizliklerin tüketici güvenini olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtiyor. Artan işsizlik kaygısı ve harcama eğilimindeki düşüşün, ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabileceği vurgulanıyor.