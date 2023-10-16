Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü

Editör: Özge Ceren Çimen

Finlandiya'nın eski cumhurbaşkanı, diplomat, öğretmen ve küresel barış komisyoncusu, uluslararası çatışmaların çözümüne yönelik çalışmaları nedeniyle 2008 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Martti Ahtisaari, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Mevcut Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Ahtisaari'nin "kocaman kalpli bir Finli" olduğunu söyledi.

Niinistö, "İnsanlara, eğitime ve iyiliğe inanıyordu. Barışı ve yaşamı güvence altına almak için yorulmadan çalıştı. Uzaklarda ve çok farklı koşullar altında yaşayanlar için bile. Onun için insanlık onuru dokunulmazdı".

Ahtisaari'nin en dikkate değer başarıları arasında, Sırbistan'ın 1990'ların sonlarında Kosova'dan çekilmesi, 1980'lerde Namibya'nın bağımsızlık talebi ve 2005'te Endonezya'nın Aceh eyaletine özerklik verilmesiyle ilgili barış anlaşmalarının yapılmasına yardımcı olması yer aldı.

Aynı zamanda 1990'ların sonlarında Kuzey İrlanda barış sürecine de dahil oldu ve IRA terörist grubunun silahsızlanma sürecini izlemekle görevlendirildi.

Norveç Nobel Barış Komitesi Ekim 2008'de saygın ödülünü Ahtisaari'ye verdiğinde, onu "uluslararası çatışmaları çözmek için birçok kıtada ve otuz yılı aşkın süredir gösterdiği önemli çabalardan dolayı" anmıştı.