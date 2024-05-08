Trabzonspor'un Karagümrük karşısında nasıl 'fark' yarattığını açıkladı

Trabzonspor bu sezon iki hedefi var: Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmek, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek.

Hafta sonunda Samsun deplasmanında aldığı 3-1'lik mağlubiyetle lig üçüncülüğü yarışında darbe yedi Bordo-Mavililer. Sıralamadaki yeri değişmese de arkadan gelen rakiplerinin bir adım daha yaklaşmasına neden oldu.

Trabzonspor bu akşam ikinci hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası için Fath Karagümrük karşısına çıktı. İlk maçta sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin avantajına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı "tam kadro" sahadaydı. Tek eksik diyebileceğimiz isim sakatlığı bulunan Trezeguet idi.

Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise hafta sonundaki Galatasaray karşılaşmasını da düşünerek bazı isimleri dinlendirdi. Tecrübeli kaleci Sirigu başta olmak üzere Emre Mor, Levent Mercan, Markao, Can Keleş ve Koray Günter gibi ilk 11'in önemli isimlerini dinlendirme kararı almıştı.

Buna rağmen Tolunay hoca karşılaşma öncesi yaptığı açıklamayla takımına güvendiğini dile getirdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da cılız ataklar geliştirirken, net fırsat üretemediler.

Akılda kalan pozisyonları Karagümrük yakaladı. 7. dakikada Eysseric, 11. dakikada Güven Yalçın ve 31. dakikada Ceccherini tehlike yarattı. Trabzonspor ise zaman ceza sahası içine kadar girmesine rağmen bir türlü son hamleyi yapamadı.

İkinci yarıda da aynı görüntü devam ederken 54. dakikada Onuachu sahneye çıktı. Meunier'in ayağının dışıyla verdiği şık pasta Nijeryalı yıldız Trabzonspor'u 1-0'lık üstünlüğa taşıdı. 4 dakika sonra rakibiyle hava topuna çıkan Onuachu belini tutarak sahayı terk etti. Bu sırada çok acı çektiği kameralara yansıdı. Yerine Umut Bozok girdi.

Dakikalar ilerledikçe oyunda ağırlığını koyan Trabzonspor, 69. dakikada Fountas'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi ve turun kapısını ardına kadar açtı. 72. dakkada kazanılan penaltı sonrası Umut Bozok farkı 3'e çıkardı. Son sözü söyleyen isim 77'de güzel bir voleyle ağları havalandıran yine Umut Bozok oldu: 0-4.

Trabzonspor önemli hedeflerinden biri olan Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Peki bugün ortaya konan futbol kupayı kazanmaya yeter mi?

Her ne kadar kötü bir sezon geçirse de bu futbol finalde karşılaşacağı Beşiktaş'ı elemeye yetmez. Trabzonspor mutlaka oyununu ileri taşımalı.