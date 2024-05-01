Firari hükümlü yakalandı

Kaynak: İHA
Firari hükümlü yakalandı
Siirt'te hakkında 14 yıl hapis kararı verilen bir firari hükümlü ekipler tarafından yakalandı.

Siirt'te polis ekipleri kentte aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlar kapsamında 1 firari şahıs yakalandı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyona dair açıklamada bulundu. Hırsızlık suçundan aranan bir şahıs yakalandı. Valilik tarafından şu açıklama yapıldı:

“Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Siirt İlamat ve İnfaz Bürosu'ca Hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası bulunan T.K. isimli şahıs yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır"

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