Firari suçlu uyuşturucu operasyonunda yakayı ele verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yamalak Mahallesi'nde O.A. isimli şüphelinin ikametine düzenlenen operasyonda; 300 gram kubar esrar, 1 adet tabanca, 14 adet tabanca mühimmatı, bir miktar uyuşturucu madde ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yakalanan O.A. isimli şahsın 3 ayrı suçtan 15 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması sebebiyle jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.