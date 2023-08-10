Fırat Aydınus'tan olay yaratacak MHK iddiası: 7. haftada olabilir

Süper Lig'de sezonun başlamasına 1 gün kala eski hakem Fırat Aydınıus'tan çarpıcı bir çıkış geldi.

Fırat Aydınus'tan olay yaratacak MHK iddiası: 7. haftada olabilir

Yeni sezon öncesi Merkez Hakem Kurulu değerlendirmesinde bulunan Fırat Aydınus MHK'yi bekleyen tehlikeye dikkat çekti.

Aydınus Hürriyet gazetesindeki yazısında şu ifadeleri kullandı:

MHK’ya alınması düşünülenler veya kabul görmeyip çıkartılan, teklif götürülen ancak hayır cevabı alınan isimlerin ardından oluşturulan yeni kurulun başkanı Ahmet İbanoğlu oldu.

"KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Güvenilir ve dürüst bir insan. Umarım işine çok karışılmaz, kimse baskı altına almaya çalışmaz. Temennim başarılı olmaları ancak Türkiye’deki Futbol ortamında 7. haftadan sonra günah keçisi ilan edilmesi kesinlikle şaşırılmayacak bir durum olur.

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