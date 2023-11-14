Mustafa Sarıgül’ün kurduğu Türkiye Değişim Partisi’nin genel başkan yardımcılığını yapan Fırat Bozfırat KRT TV ile anılmaya başlanmıştı. Buna göre KRT TV’nin yeni sahibi Fırat Bozfırat oldu. Peki, Fırat Bozfırat kimdir? KRT’nin yeni sahibi Fırat Bozfırat nereli kaç yaşında?

KRT TV’nin yeni sahibi Fırat Bozfırat’ın hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor.

FIRAT BOZFIRAT KİMDİR?

Fırat Bozfırat Gazianteplidir.

Yıllar önce şarkıcı Hande Yener'in evini ve Oğulcan Engin'in yeni iş merkezini tasarlayan Fırat Bozfırat'ın mesleği mimarlıktır.

Fırat Bozfırat, Türkiye Değişim Partisi'nde Sosyal Politikalar ve Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır.

Fırat Bozfırat, 2022 yılında Yeşim Yılmaz ile evlendi. KRT TV'yi satın alan Fırat Bozfırat'ın Serdar Akinan ile KRT TV'nin başına geçmesi için görüştüğü belirtiliyor.