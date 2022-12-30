Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi için ilan verdi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.

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