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Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi için ilan verdi

Fırat Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. 

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 15:36
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Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi için ilan verdi

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi için ilan verdi
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversiteye  aşağıda  belirtilen  birimlerine,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atama  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri  uyarınca  Öğretim  Üyesi  alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

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