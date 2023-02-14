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Fırın küreği imalathanesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren fırın küreği imalathanesinde yangın çıktı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 14:35
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Fırın küreği imalathanesinde yangın

Fırın küreği imalathanesinde yangın
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İHA'nın haberine göre, yangın saat 10.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Özkan sokakta faaliyet fırın küreği imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Alevler kısa sürede büyüyerek işyerini sardı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın o sırada işyerinin bitişiğindeki 2 işyerine de sıçradı. 

Ekiplere alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki 2 mobilya imalathanesinde hasar meydana geldi. 

 

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