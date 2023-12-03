Fırında makarna nasıl yapılır?

İşte fırında makarna tarifi...

KAYNAK: Haber Merkezi
Fırında makarna nasıl yapılır?

Fırında makarna nasıl yapılır?

Malzemeler

1 paket fırın makarna
1 tatlı kaşığı tuz
Su

Beşamel sos için;

1 çay bardağı sıvı yağ (ya da 2 yemek kaşığı tereyağı)
2 yemek kaşığı un (tepeleme)
4 su bardağı süt (200 ml bardak ile)
Yarım silme yemek kaşığı tuz

Üzeri için;

Rendelenmiş kaşar peyniri
6-7 parça tereyağı ya da margarin

Hazırlanışı

Makarna tuzlu suda haşlanır.
O haşlanırken beşamel sosu hazırlanır. Tüm malzemeleri küçük bir tencerede muhallebi kıvamına gelip fokurdayana kadar karıştırarak pişirilir.
Daha sonra makarna süzülüp borcama yerleştirilir.
Daha sonra beşamel sosu üzerine gezdirilir.
Makarnada kuru bir yer kalmamalıdır. Sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirilir..
En son tereyağından bıçak ucuyla kesip küçük parçalar halinde aralıklarla kenarlarına koyulur.
Sonunda ortalarına da bir kaç parça koyulur.
180 derece ısıtılmış fırında yarım saat kadar pişirilir.

Afiyet olsun.

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