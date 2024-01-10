Fırınsız raffaello pasta nasıl yapılır?

Malzemeler

3 paket bisküvi

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 adet yumurta

3,5 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı tereyağ

80-90 gram beyaz çikolata

4 yemek kaşığı hindistan cevizi

Üzeri için;

Hindistan cevizi

Hazırlanışı

İlk olarak muhallebiyi hazırlanır.

Tereyağ, çikolata, vanilya ve hindistan cevizi hariç malzemeleri karıştırılır ve göz göz oluncaya kadar kaynatılır.

Piştikten sonra diğer malzemeler eklenir ve karıştırılır.

Uygun borcamın tabanına yeteri kadar bisküvi koyulur. Üzerine muhallebi dökülür ve düzeltilir. Tekrar bisküvi ile kaplanır.

Bu işlem tüm malzemeler bitirinceye kadar yapılır.

En son bisküvi koymadan tatlının üzeri kaşık ile düzeltilir, bolca hindistan cevizi serpilir ve dolapta bir kaç saat dinlendirip dilimlenerek servis edilir.

Afiyet olsun...