First Republic Bank'ın yeni sahibi belli oldu

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen First Republic Bank'ın kapatıldığı ve varlıklarının JPMorgan Chase Bank tarafından satın alınacağı açıklandı.

First Republic Bank'ın yeni sahibi belli oldu

Amerika'daki bankacılık krizine çözüm bulundu. Firs Republic Bank'ın 93,5 milyar dolarlık mevduatının tamamı ve varlıklarının çoğunun, satılacağı belirtilen açıklamada, First Republic'in satılmasının FDIC'e 13 milyar dolara mal olacağının tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, First Republic'in 13 Nisan itibarıyla 229,1 milyar dolarlık toplam varlığa ve 103,9 milyar dolarlık mevduata sahip olduğu bildirildi.

El konulan bankanın 8 eyaletteki 84 ofisi, yarından itibaren JPMorgan Chase Bank'ın şubeleri olarak yeniden açılacak.

First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden üçüncü banka oldu.

First Republic Bank'ın hisselerindeki değer kaybı, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından derinleşmiş, bankayı ayakta tutabilecek bir kurtarma anlaşması için umutların azalmasıyla da keskin bir düşüş kaydetmişti.

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