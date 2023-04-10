Fırtınada caminin minaresi devrildi, imam yaralandı

İmam Özcan Deniz, camiye temizliğe gelen teyzelerle birlikteyken fırtına başladığını ve caminin şerefesinden taş düşmesiyle birlikte minarenin çökeceğini anladığını belirtti. Kaçarken vücuduna ve başına taş parçalarının geldiğini söyleyen Deniz, Rabbim beterinden korusun ifadesini kullandı.

Hacı İsmailli köyünde de fırtına nedeniyle bir ağılın devrilmesi sonucu 3 kuzu öldü ve 1 koyunun bacağı kırıldı.

Yaşadıklarını anlatan imam Deniz, ''Öğle saatlerinde Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra, teyzelerimiz camiyi temizliyordu. Bizler de caminin bahçesini temizliyorduk. Daha sonra dolu başladı. Teyzelerimiz camiye geçti ben eve geçtim. Doludan sonra fırtına çıkar gibi oldu. Ben pencereden dışarı baktığım zaman caminin şerefesinden bir taş düştü. Ardından bir tane daha düştü. Sonra bir karartı gibi bir şey oldu. Ben minarenin çökeceğini anladım. Kaçmaya çalıştım. Bir iki adım attım. Minare oturduğum odanın üzerine çöktü. Çökmesinden dolayı vücuduma ve başıma birkaç taş parçası geldi. Zar zor kaçabildim. Rabbim beterinden korusun." diye konuştu.