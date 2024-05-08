Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, bir önceki kapanışa göre 88,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi ise yüzde 0,53 değer kaybı yaşadı.

Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 2,64 ile sigorta sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 2,03 ile kimya, petrol, plastik sektörü yaşadı. Gün içinde 10.383,25 puanla rekor bir seviyeye ulaşan BIST 100 endeksi, kar satışlarının etkisiyle 10.245-10.250 puan aralığında dengelendi.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek dönemdeki politikalarına dair net işaretler beklemekte ve bu durum piyasalarda belirsizlik yaratmaktadır. Analistler, yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayınlayacağı yılın ikinci Enflasyon Raporu’na odaklanacaklarını ifade ediyorlar. Ayrıca, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı, Amerika’daki haftalık işsizlik başvuruları ve Çin’in dış ticaret dengesi de uluslararası piyasaların gündeminde yer alıyor.

BoE’nin politika faizini değiştirmemesi beklenirken, BoE Başkanı Andrew Bailey’nin açıklamalarından çıkacak ipuçlarının piyasa fiyatları üzerinde etkili olabileceği öngörülüyor. Analistler, BoE’nin bu yıl içinde iki kez 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasını bekliyorlar ve ilk indirimin Haziran veya Ağustos aylarında gerçekleşebileceğini düşünüyorlar.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.470 ve 10.650 puan seviyeleri direnç noktaları olarak görülürken, 10.230 ve 10.150 puan seviyeleri ise destek olarak kabul ediliyor. TCMB’nin yılın ilk Enflasyon Raporu’nda, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini yüzde 9 olarak koruduğu belirtildi.