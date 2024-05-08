Galatasaray'ın eski yıldızı tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın eski yıldızı tutuklandı
2009 2010 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen 37 yaşındaki Jo Alves, takımı Amazonas ile deplasman maçına giderken tutuklandı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jo Alves, Brezilya’da polis tarafından gözaltına alındı. 37 yaşındaki forvet, Amazonas takımıyla deplasman maçına giderken tutuklandı.

Salı günü, Ponte Preta ile karşılaşacak olan Amazonas takımının otobüsü, polis tarafından durduruldu ve Alves gözaltına alındı. Olay, avukatı Artur Eugenio Matias’ın “Bahia eyaletinde küçük bir borç için tutuklama emri çıkarıldı” açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, sekiz çocuğun babası olan Alves’in, eski eşi Maiara Quiderolly ile olan oğlu için düzenli nafaka ödemediği iddia ediliyor. Quiderolly’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve şikayetler sonucunda Alves’in tutuklanmasına yol açtığı belirtiliyor.

Alves, 2006 yılında 5 milyon Euro karşılığında CSKA Moskova’ya transfer olmuş ve burada gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Ancak, Manchester City tarafından 24 milyon Euro’ya transfer edildikten sonra beklentileri karşılayamadı ve çeşitli takımlara kiralandı.

2009/2010 sezonunun devre arasında Galatasaray’a kiralanarak Türkiye’de forma giyen Alves, 15 maçta üç gol atıp iki asist yapmış, sezon sonunda Manchester City’ye geri dönmüştü.

56ba2780adb54b228be0221f83541bb3.jpeg

İlgili Haberler
Altay genel kurula gidiyor
Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? Fatih Karagümrük Trabzon maçında ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe'de flaş gelişme. Bir anda ortaya çıktı
Galatasaray'da sinirler gerildi. Dursun Özbek Süheyl Batum'a patladı
TSYD seçiminde Oğuz Tongsir yeniden başkan
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular hakkında flaş iddia
Beşiktaş dinlenemedi
Beşiktaş dinlenemedi
Süheyl Batum Erden Timur müjdesini verdi
Ebrar Karakurt'tan Beşiktaş sürprizi
Sivasspor'da flaş ayrılık
Son Haberler
Okul müdürüne silahlı saldırı anı. Iraklı katilin konuşmak istemiştim yalanı ortaya çıktı Gündem
Okul müdürüne silahlı saldırı anı. Iraklı katilin konuşmak istemiştim yalanı ortaya çıktı
Altay genel kurula gidiyor Spor
Altay genel kurula gidiyor
21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık olayında ,11 Milyon 69 Bin ele geçirildi Gündem
21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık olayında ,11 Milyon 69 Bin ele geçirildi
CHP'li Karaoba Uşak Belediyesi'nin borcunu açıkladı Yerel Haberler
CHP'li Karaoba Uşak Belediyesi'nin borcunu açıkladı
Siirt’te balkonda annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti Yerel Haberler
Siirt’te balkonda annesinin kucağından düşen bebek hayatını kaybetti
Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz, 78 yaşında vefat etti Gündem
Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz, 78 yaşında vefat etti
Doğadan topladılar. Toplam 3 milyon 871 bin 410 lira ceza yediler Gündem
Doğadan topladılar. Toplam 3 milyon 871 bin 410 lira ceza yediler