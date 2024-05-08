Galatasaray'ın eski yıldızı tutuklandı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Jo Alves, Brezilya’da polis tarafından gözaltına alındı. 37 yaşındaki forvet, Amazonas takımıyla deplasman maçına giderken tutuklandı.

Salı günü, Ponte Preta ile karşılaşacak olan Amazonas takımının otobüsü, polis tarafından durduruldu ve Alves gözaltına alındı. Olay, avukatı Artur Eugenio Matias’ın “Bahia eyaletinde küçük bir borç için tutuklama emri çıkarıldı” açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, sekiz çocuğun babası olan Alves’in, eski eşi Maiara Quiderolly ile olan oğlu için düzenli nafaka ödemediği iddia ediliyor. Quiderolly’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve şikayetler sonucunda Alves’in tutuklanmasına yol açtığı belirtiliyor.

Alves, 2006 yılında 5 milyon Euro karşılığında CSKA Moskova’ya transfer olmuş ve burada gösterdiği performansla adından söz ettirmişti. Ancak, Manchester City tarafından 24 milyon Euro’ya transfer edildikten sonra beklentileri karşılayamadı ve çeşitli takımlara kiralandı.

2009/2010 sezonunun devre arasında Galatasaray’a kiralanarak Türkiye’de forma giyen Alves, 15 maçta üç gol atıp iki asist yapmış, sezon sonunda Manchester City’ye geri dönmüştü.