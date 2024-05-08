Fenerbahçe'de flaş gelişme. Bir anda ortaya çıktı

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Fenerbahçe'de flaş gelişme. Bir anda ortaya çıktı
Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı düşünülen Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin bugünkü antrenmanında takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Jayden Oosterwolde; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile deplasmanda oynanan maçta ağır bir sakatlık yaşamıştı.

0x0-fenerbahcede-sok-sakatlik-oyuna-devam-edemedi-1712859643268.jpgMenisküs ameliyetı geçiren Hollandalı futbolcunun sezonu kapattığı düşünülüyordu. Ancak bugünkü antrenmanda flaş bir gelişme yaşandı. Jayden Oosterwolde idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

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Bu gelişme teknik direktör İsmail Kartal'ın yüzünü güldürürken, Hollandalı futbolcunun, Kayserispor karşılaşmasında riske edilmeyeceği, Galatasaray derbisinde görev alacağı belirtildi.

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Fenerbahçe formasıyla bu sezon 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde 2 gol attı.

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