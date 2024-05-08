Fenerbahçe'de flaş gelişme. Bir anda ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcularından Jayden Oosterwolde; UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Olympiakos ile deplasmanda oynanan maçta ağır bir sakatlık yaşamıştı.
Menisküs ameliyetı geçiren Hollandalı futbolcunun sezonu kapattığı düşünülüyordu. Ancak bugünkü antrenmanda flaş bir gelişme yaşandı. Jayden Oosterwolde idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
Bu gelişme teknik direktör İsmail Kartal'ın yüzünü güldürürken, Hollandalı futbolcunun, Kayserispor karşılaşmasında riske edilmeyeceği, Galatasaray derbisinde görev alacağı belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 41 resmi maça çıkan Jayden Oosterwolde 2 gol attı.
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