Yanmış tavayı kurtarmanın yolu. Tava temizliği yaparken işinize yarayacak tüyo...

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Yanmış tavayı kurtarmanın yolu. Tava temizliği yaparken işinize yarayacak tüyo...
Yanmış tava nasıl temizlenir? Tava temizliği yaparken bilmeniz gereken tüyo! İşte işinizi kolaylaştıracak temizlik sırrı.

Yanmış tavayı kurtarmak için bu püf noktalarını uygulayarak tavanızı kolayca temizleyebilirsiniz. Ancak unutmayın, yanmış tavayı temizlerken dikkatli olun ve güvenliğinizi ön planda tutun.

Mutfakta yemek yaparken herkesin başına gelebilecek bir durum olan yanmış tava sorunuyla karşılaşmak can sıkıcı olabilir. Ancak endişelenmeyin, yanmış tavayı kurtarmanın birkaç etkili yolu bulunmaktadır.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Tava temizliğini kolaylaştıran 3 yöntem paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o yötnemler

TAVA İÇERİSİNDE SU KAYNATMA YÖNTEMİ

Yanmış tavalar için endişelenmeyi bırakın! Tavanın içinde 3-5 dakika boyunca limon dilimleri ile birlikte su kaynatın. Bu şekilde oluşan kir, yağ ve yanık tabaka yumuşayacaktır. Bu işlem tek başına yeterli gelmeyebilir. O yüzden diğer temizlik yöntemlerinden size uygun olanını seçerek uygulayabilirsiniz.

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KARBONAT+LİMON KARIŞIMI

Limon içerdiği kuvvetli asit sayesinde var olan tüm kiri ve pası çözer. Karbonat ve limon karışımını macun haline getirin ve bu şekilde tavayı bir sünger yardımı ile ovun. Eğer teflon tava ise yumuşak bir sünger kullanmaya özen gösterin. Ovma işlemi sonrası karışımı 5 dakika kadar bekletin. Son olarak tavaya yarım bardak limon suyu dökerek 5 dakika kadar daha bekletin ve durulama işlemini gerçekleştirin. Tüm o kir ve pastan kurtularak parlak bir tava elde edeceksiniz. Tıpkı ilk günkü gibi!

BEN DETERJAN KULLANMADAN YAPAMAM DİYENLER!

Tavanın içinde su kaynatma işlemi sonrası var olan kiri, pası ve yanık lekelerini yumuşatmak için bulaşık makinesi parlatıcısı kullanabilirsiniz. Süngere alacağınız bir miktar bulaşık makinesi parlatıcısı ile tavayı ovun, kirlerin yavaş yavaş kaybolduğunu göreceksiniz. Ayrıca bulaşık makinesi parlatıcısı tavalarda oluşan sarı ve siyah lekeleri de yok edecek.

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