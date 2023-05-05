Fit kalmak için tüyolar. İşte şeker tüketiminin önüne geçecek 10 ipucu

Gerçek Gündem’de yer alan habere göre; Şeker ‘mutluluk hormonu’ olarak bilinen serotoninin salgılanmasını tetiklemesi sebebiyle gündelik hayatta cazip olan yiyecekler arasında yer aldığı bildirildi.

Keyif verici olabilen şekerin yanlış ve aşırı tüketimi sağlık sorunlarına neden olduğu vurgulandı.

Fazla şeker tüketimi; obeziteden diyabete, kalp hastalıklarından kansere, karaciğer yağlanmasından bunamaya kadar pek çok hastalığa zemin hazırlayabiliyor. Ayrıca yaz mevsimine fit bir vücutla girmek için şeker tüketimini kontrol altına almak da gerekiyor.

İşte şeker tüketiminin önüne geçecek 10 ipucu…

-Öğün saatlerinizi kendinize göre belirleyin

-Tarçının tadından faydalanın

-Sebzeleriniz çeşitli olsun

-Yeterli karbonhidrat aldığınızdan emin olun

-Doğru karbonhidratları seçin

-Kahvaltı ve öğünlerde proteini unutmayın

-Günde 2-3 porsiyon meyve tüketin

-Süt ürünlerini ihmal etmeyin

-Düzenli egzersiz yapın

-Su içmeyi unutmayın