Fitch Ratings'ten Türkiye’ye iyi haber: Büyüme tahminini yükseltti!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e, 2026 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkardı. Türkiye'ye ilişkin bu yıl büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e yükseltti. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,5, 2027 yılında ise yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.

