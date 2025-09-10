Fitch Ratings'ten Türkiye’ye iyi haber: Büyüme tahminini yükseltti!

Kaynak: İHA
Fitch Ratings'ten Türkiye’ye iyi haber: Büyüme tahminini yükseltti!

Fitch Ratings, bu yıl için Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e çıkardı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 2,2'den yüzde 2,4'e, 2026 yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e çıkardı. Türkiye'ye ilişkin bu yıl büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 3,5'e yükseltti. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,5, 2027 yılında ise yüzde 4,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.

