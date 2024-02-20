Fıtık neden ve nasıl oluşur

Fıtık, karın duvarında bulunan kas ve zarların zayıfladığı bir noktadan, karın içi organların dışarı doğru çıkmasıdır. Fıtık oluşumunun başlıca nedenleri şunlar...

Karın içi basıncının artması:

Ağır yük kaldırma, ıkınma, öksürme, kabızlık, prostat büyümesi, aşırı kilo alma gibi durumlar karın içi basıncını yükseltir ve fıtık oluşumuna zemin hazırlar.

Kas zayıflığı:

Yaşlanma, genetik yatkınlık, ameliyat sonrası yara iyileşmesi, sigara kullanımı, bazı hastalıklar gibi faktörler kas zayıflığına neden olabilir ve fıtık riskini arttırabilir.

Doğuştan gelen defektler:

Bazı kişilerde karın duvarında doğuştan gelen zayıf noktalar veya yırtıklar olabilir. Bu kişilerde fıtık daha kolay gelişebilir.

TEDAVİSİ

Fıtık, karın duvarında, kasıkta, göbekte veya ameliyat kesisi yerinde şişlik, ağrı, rahatsızlık gibi belirtilerle kendini belli eder. Fıtık tanısı için doktor muayenesi ve ultrason incelemesi yeterlidir. Fıtık tedavisi için genellikle cerrahi operasyon gerekir. Fıtık tedavi edilmediği takdirde büyüyebilir, boğulabilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, fıtık şüphesi olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerekir.