Fıtık neden ve nasıl oluşur

Filiz Kıral
Fıtık neden ve nasıl oluşur
Fıtık nasıl oluşur tedavisi nasıl olmalı? İşte yanıtı...

Fıtık, karın duvarında bulunan kas ve zarların zayıfladığı bir noktadan, karın içi organların dışarı doğru çıkmasıdır. Fıtık oluşumunun başlıca nedenleri şunlar...

Karın içi basıncının artması:

Ağır yük kaldırma, ıkınma, öksürme, kabızlık, prostat büyümesi, aşırı kilo alma gibi durumlar karın içi basıncını yükseltir ve fıtık oluşumuna zemin hazırlar.

Kas zayıflığı:

Yaşlanma, genetik yatkınlık, ameliyat sonrası yara iyileşmesi, sigara kullanımı, bazı hastalıklar gibi faktörler kas zayıflığına neden olabilir ve fıtık riskini arttırabilir.

Doğuştan gelen defektler:

Bazı kişilerde karın duvarında doğuştan gelen zayıf noktalar veya yırtıklar olabilir. Bu kişilerde fıtık daha kolay gelişebilir.

TEDAVİSİ

Fıtık, karın duvarında, kasıkta, göbekte veya ameliyat kesisi yerinde şişlik, ağrı, rahatsızlık gibi belirtilerle kendini belli eder. Fıtık tanısı için doktor muayenesi ve ultrason incelemesi yeterlidir. Fıtık tedavisi için genellikle cerrahi operasyon gerekir. Fıtık tedavi edilmediği takdirde büyüyebilir, boğulabilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, fıtık şüphesi olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmaları gerekir.

Son Haberler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sınavsız 8 bin personel alacak Gündem
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sınavsız 8 bin personel alacak
Üniversitenin işçi alım kurasında büyük şüphe: Aynı isim iki kere çekildi Gündem
Üniversitenin işçi alım kurasında büyük şüphe: Aynı isim iki kere çekildi
Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü Dünya
Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü
'Hanedan' düğününde bir skandal daha: Atatürk’e hakaret ve beddua Gündem
'Hanedan' düğününde bir skandal daha: Atatürk’e hakaret ve beddua
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Gündem
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Türkiye’nin kaynak-sermaye ve servet kaybı sürdürülemez Yazarlar
Türkiye’nin kaynak-sermaye ve servet kaybı sürdürülemez