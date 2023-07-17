FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı formasını da giyen milli voleybolcu Zehra Güneş, Filenin Sultanları arasında yerini aldı. Genç voleybolcu ortaya koyduğu performans ile büyük övgü topladı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi ödül töreninde en iyi birinci orta oyuncu Zehra Güneş seçildi.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Aslen Balkan göçmeni olan Zehra Güneş 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi.

Zehra Güneş Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. İki yıl üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Zehra Güneş, 2015-2016 sezonu Vakıfbank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda Vakıfbank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.

Zehra Güneş yıldız milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, genç milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da dünya şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Zehra Güneş'in elde ettiği başarılar şöyle:

- 2017 U18 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

- 2017 U20 Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

- 2018 Türkiye Ligi Gururla Yerli Özel Ödülü

- 2019 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu

- 2021 Kulüpler Dünya Şampiyonası En İyi Orta Oyuncu